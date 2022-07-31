Здравствуйте, нужна программа в основе которой будет CAD система. Возможно разработка 2D CAD системы на заказ или использовать opensource решение и его доработать.В программе должна быть база деталей и окно в котором эту базу между собой можно различными способами соединять.В дальнейшем предполагается постоянная поддержка и доработка этой программы.