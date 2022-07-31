Разработка CAD системы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки365 просмотров

Здравствуйте, нужна программа в основе которой будет CAD система. Возможно разработка 2D CAD системы на заказ или использовать opensource решение и его доработать.В программе должна быть база деталей и окно в котором эту базу между собой можно различными способами соединять.В дальнейшем предполагается постоянная поддержка и доработка этой программы.

3 года назад
guest_16590008983022
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
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Павел
 
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год назад
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3 года назад

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