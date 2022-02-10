Нужно переверстать шаблон адаптивный

Сверстать небольшой лендинг и посадить на Вордпресс. Продумать и реализовать анимацию и динамику на сайте. Макет [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2F0WGQKMlSOiwnYUGtiOn1q6%2FLp-%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B0%3Fnode-id%3D51%253A946]п[/url]рикрепил к заданию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать шаблон, за основу берем https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332
Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд
Можно использовать чистый html,css,js или любой фреймворк кроме Bootstrap и не reactJS итп
По https://pagespeed.web.dev/ производительность для мобильного устройства и компьютера должна быть больше 95
Сверстать нужно 4-5 страниц
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