Внести изменения на сайте и доработать

1) Нужно встроить видео рекламу от яндекса в видео плеер на сайте: https://introvideo.ru/animacziya-logotipa-perelivayushhee-steklo/

-инструкция: https://yandex.ru/dev/video-sdk/

2) Создать страницу правообладатели: https://ae-project.su/pravoobladatelyam.html (с описанием)

3) В записях добавить кнопку: https://prnt.sc/26k8v9b Заказать шаблон - в стиле цвета контактов (при нажатие выбивается не большое окно - где указаны контакты, старые убираем)

4) Сделать и поставить кнопку в нужных мне категориях - скачать шаблон

при нажатие на нее – после просмотра рекламы будет редирект на ссылку

яндекс диск – где и находится этот шаблон.( создается страница с

рекламой и таймером, при нажатие на кнопку скачать шаблон - отправляет

на страницу с рекламой и по окончанию таймера будет ссылка на файл или

автоматически начнется скачивание. (и в записях сделать поля для вставки

ссылок)

Более подробно обсудим с исполнителем. Интересует цена и сроки?