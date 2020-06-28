Skilord

Сергей Skilord

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Анимация логотипа на заказ

Сделаю 15 интро анимаций и видео заставок Вашего логотипа (качественно, быстро, недорого)

Если Вам нужно интро как в примере - смело заказывайте кворк, качество анимации full hd1080 и ultra hd 4k (более

500 выполненных заказов и довольных клиентов)

Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио или на яндекс диске.

Большой выбор интро на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/aLbYhG8ndH099A (все разбито по категориям)

Отзывы на другой бирже: https://kwork.ru/user/dronuk

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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_15785826573716
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Логотип + движущийся лолотип
Сделано классно качественно и очень быстро. Рекомендую
Супер заказчик, четкое и понятное ТЗ, спасибо за заказ. p.s: если что еще есть: дудл ролики - рисованные, анимационные ролики 3d, мокапы лого, презентации, истории в инсту крутые и др. сцен разных полно.
Ответный отзыв
unndream
Никита 
30 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
Нужно создать логотип + анимировать его
Сделано было все быстрее всех сроков)) Пока общались с другими исполнителями, Сергей уже прислал несколько вариантов с водяными знаками. Проделанный труд понравился. Рад взаимодействию. Буду обращаться в будущем :)
Отличный заказчик, очень приятно было работать, желаю дальнейшего процветания и развития Вашему каналу. p.s: если что еще есть: дудл ролики - рисованные, анимационные ролики 3d, мокапы лого, презентации, истории в инсту крутые и др. сцен разных полно.
Ответный отзыв