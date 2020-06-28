Анимация логотипа на заказ
Сделаю 15 интро анимаций и видео заставок Вашего логотипа (качественно, быстро, недорого)
Если Вам нужно интро как в примере - смело заказывайте кворк, качество анимации full hd1080 и ultra hd 4k (более
500 выполненных заказов и довольных клиентов)
Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио или на яндекс диске.
Большой выбор интро на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/aLbYhG8ndH099A (все разбито по категориям)
Отзывы на другой бирже: https://kwork.ru/user/dronuk
Я против войны в Украине!
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$20
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Портфолио
- Сделаю 15 интро анимаций Вашего лого35 просмотров
- Создам анимацию логотипа 15 вариантов renderforest36 просмотров
- 15 YouTube интро с вашим логотипом renderforest32 просмотра
- Интро Мраморная эстетика 15 вариантов Renderforest27 просмотров
- Анимация лого взрыв и огонь 15 вариантов21 просмотр
- Анимация лого в 3D-эффект 15 вариантов30 просмотров
- Создам анимацию логотипа Мерцание - 15 вариантов29 просмотров
- Сделаю интро для канала Ютуб 15 вариантов26 просмотров
- Лого анимация 15 вариантов renderforest24 просмотра
- Заставка intro для ваших видео 15 вариантов29 просмотров
- Создам анимацию - заставку для вашего видео 15 шт25 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Сделано классно качественно и очень быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Супер заказчик, четкое и понятное ТЗ, спасибо за заказ. p.s: если что еще есть: дудл ролики - рисованные, анимационные ролики 3d, мокапы лого, презентации, истории в инсту крутые и др. сцен разных полно.
$25
10 баллов
4 года назад
Сделано было все быстрее всех сроков)) Пока общались с другими исполнителями, Сергей уже прислал несколько вариантов с водяными знаками. Проделанный труд понравился. Рад взаимодействию. Буду обращаться в будущем :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень приятно было работать, желаю дальнейшего процветания и развития Вашему каналу. p.s: если что еще есть: дудл ролики - рисованные, анимационные ролики 3d, мокапы лого, презентации, истории в инсту крутые и др. сцен разных полно.