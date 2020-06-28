Нужно создать логотип + анимировать его

Тема: тематика дела основана на передаче людям практик по саморазвитию. Это видео на авторских страницах в соц сетях и различный контент.

Визуальная составляющая:

Взять за основу приложенный рисунок СНЕЖНОГО БАРСА. На его основе доработать логотип. Вписать барса в круг в виде солнца. Лого будет круглым получается.

Настроение:

Логотип должен передавать ощущение Мудрости, Знания, Спокойствия. Придумать анимированную динамику для вставки логотипа в начало видеороликов. Анимация должна подчеркивать надежность и одноврмененно простоту. Отзывается образ как в заставке МетроГолдвинМайер когда Лев рычит, только у нас голова барса и глаза блеснули, ярко, как звёзды.

Барс и солнце очень гармонично обыгрывают и дополняют друг друга, соединяясь в одну общую запоминающуюся композицию.

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Ютюб канал: https://www.youtube.com/channel/UC5t2Twybvw2psvu2aNwXWFw