Нужно создать логотип + анимировать его

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок776 просмотров

Тема: тематика дела основана на передаче людям практик по саморазвитию. Это видео на авторских страницах в соц сетях и различный контент.

Визуальная составляющая: 

    Взять за основу приложенный рисунок СНЕЖНОГО БАРСА. На его основе доработать логотип. Вписать барса в круг в виде солнца. Лого будет круглым получается.

Настроение:

    Логотип должен передавать ощущение Мудрости, Знания, Спокойствия. Придумать анимированную динамику для вставки логотипа в начало видеороликов. Анимация должна подчеркивать надежность и одноврмененно простоту. Отзывается образ как в заставке МетроГолдвинМайер когда Лев рычит, только у нас голова барса и глаза блеснули, ярко, как звёзды.

   

  Барс и солнце очень гармонично обыгрывают и дополняют друг друга, соединяясь в одну общую запоминающуюся композицию.

.....

Ютюб канал: https://www.youtube.com/channel/UC5t2Twybvw2psvu2aNwXWFw

5 лет назад
unndream
Никита 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Skilord
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$25
3 дня
Escrow
Сделано было все быстрее всех сроков)) Пока общались с другими исполнителями, Сергей уже прислал несколько вариантов с водяными знаками. Проделанный труд понравился. Рад взаимодействию. Буду обращаться в будущем :)
Отличный заказчик, очень приятно было работать, желаю дальнейшего процветания и развития Вашему каналу. p.s: если что еще есть: дудл ролики - рисованные, анимационные ролики 3d, мокапы лого, презентации, истории в инсту крутые и др. сцен разных полно.

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