Лого для компании (мебель для улицы, зонты уличные)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1141 просмотр
#1$20

Нужен лого компании, которая занимается розничной торговлей товаров для открытых площадок (мебель уличная, ковры, зонты уличные и пр).

Название - Gardenarea

Логотип должен быть простой, лаконичный, возможно с легким завитком. Можно добавить графический элемент (уличный зонт или растение).

Нужен вариант просто лого и лого со слоганом "Стиль вашего досуга".

5 лет назад
Talar
Алла 
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4 года назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
5 лет назад
#1
Виктория разработала логотип согласно ТЗ, учла все пожелания и внедрила правки. Результатом очень довольны, спасибо!
Рекомендую Аллу, как прекрасного заказчика! Спасибо за интересный конкурс.

Заявки фрилансеров

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VitaKvita
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