Разработать/доработать логотип по имеющимся наброскам. Разработать визитки для автосервиса.
Создать лого
Создать логотип для пивного бара
Логотип круглый. Название Две Бороды, крафтовое пиво. Примерное видение: лицо с бородой из хмеля. Можно использовать пиво для иллюстрации
Сдать в psd файле. Сделать нужно сегодня-завтра
Присылайте ваши портфолио и пишите идеи
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