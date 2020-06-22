Создать лого

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Закрыт10 заявок274 просмотра

Создать логотип для пивного бара

Логотип круглый. Название Две Бороды, крафтовое пиво. Примерное видение: лицо с бородой из хмеля. Можно использовать пиво для иллюстрации

Сдать в psd файле. Сделать нужно сегодня-завтра

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