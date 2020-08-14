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Завершен55 заявок1452 просмотра

Разработать/доработать логотип по имеющимся наброскам. Разработать визитки для автосервиса.

5 лет назад
guest_15927700923198
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Difoxxs
Ирина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$82
1 день
Escrow
Для нашей организации был разработан логотип, сделаны визитки и наклейки. Терпеливо прорабатывали несколько вариантов материалов, пока нас не устроило все в деталях. Все сделано с творческим подходом и профессионально. Рекомендую исполнителя.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чёткое тз и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

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