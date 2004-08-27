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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Александр быстро и оперативно предложил вариант логотипа, идея впечатлила, исполнение на хорошем уровне, дал через облако все необходимые файлы, советую в сотрудничестве)
Ответный отзыв
Четкий и конкретный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую
$15
10 баллов
5 лет назад
Очень оперативно, в течении пару часов получил отличный результат. Буду еще обращаться, по другим работам.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая задача. И оперативное управление.
$25
10 баллов
5 лет назад
Александр очень талантливый дизайнер. Нарисовал эмблему в виде золотой птицы с потрясающими крыльями. Птица проработана детально, до мелочей. Был постоянно на связи, быстро отвечал на сообщения. Буду обращаться еще! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая интересная задача. Отличный заказчик
$10
9 баллов
5 лет назад
Figma
Александр сделал в срок согласно ТЗ. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень требовательный, но грамотный заказчик! Спасибо!
$30
10 баллов
5 лет назад
Отлично сработали с Александром по проекту, все быстро и красиво, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказ и заказчик. Самые лучшие рекомендации.
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