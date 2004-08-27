verstalker

Александр Моторин verstalker

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю как надо. Быстро. Чётко. Креативно

графический дизайнер, художник-иллюстратор,

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Отзывы заказчиков

brestyout
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен простенький, но симпатичный лого для паблика по дизайну
Александр быстро и оперативно предложил вариант логотипа, идея впечатлила, исполнение на хорошем уровне, дал через облако все необходимые файлы, советую в сотрудничестве)
Четкий и конкретный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Tigrov
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Инструкция, формат А5
Очень оперативно, в течении пару часов получил отличный результат. Буду еще обращаться, по другим работам.
Отличный заказчик! Четкая задача. И оперативное управление.
Ответный отзыв
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Александр очень талантливый дизайнер. Нарисовал эмблему в виде золотой птицы с потрясающими крыльями. Птица проработана детально, до мелочей. Был постоянно на связи, быстро отвечал на сообщения. Буду обращаться еще! Рекомендую!
Четкая интересная задача. Отличный заказчик
Ответный отзыв
inna0688845217
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Переделать макеты с одного размера в другой.
Figma
Александр сделал в срок согласно ТЗ. Спасибо.
Очень требовательный, но грамотный заказчик! Спасибо!
Ответный отзыв
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн вывески для магазина
Отлично сработали с Александром по проекту, все быстро и красиво, рекомендую!
Отличный заказ и заказчик. Самые лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
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Наружная реклама
2 отзыва
от $200
от 3 дней
#85
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#150
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#286
Фирменный стиль
1 отзыв
от $300
от 3 дней
#136
Дизайн продукции
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#157
Шрифты
нет отзывов
от $400
от 7 дней
#217
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1014
Анимация
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1201
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2112
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2893
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