Александр очень талантливый дизайнер. Нарисовал эмблему в виде золотой птицы с потрясающими крыльями. Птица проработана детально, до мелочей. Был постоянно на связи, быстро отвечал на сообщения. Буду обращаться еще! Рекомендую!