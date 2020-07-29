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Завершен16 заявок353 просмотра

Нарисовать логотип

5 лет назад
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

verstalker
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Александр очень талантливый дизайнер. Нарисовал эмблему в виде золотой птицы с потрясающими крыльями. Птица проработана детально, до мелочей. Был постоянно на связи, быстро отвечал на сообщения. Буду обращаться еще! Рекомендую!
Четкая интересная задача. Отличный заказчик

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