Нужен логотип и брендбук

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Завершен23 заявки569 просмотров

Логотип для автозапчастей.

Также брендбук по этому логотипу, пример https://yadi.sk/i/5d7g6AzcyFSV2w

Присылайте цены, сроки  и кейсы в лс

5 лет назад
digin
35 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitriyValakh
Дмитрий 
22 года
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$20
8 дней
Всё сделанно
Задача поставлена четко. Работа оплачена.

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