Сделать лого для сайта игровой тематики (есть готовый дизайн)

Всех приветствую. Нужно сделать простой логотип для сайта (будет использоваться только для

веба) такого вида: иконка (что бы использовать как фавикон) + текстовая

версия (из стандартного шрифта), примеры https://leonardo.osnova.io/7e799710-5643-1273-f20b-601bc1e0b481/-/resize/800/-/progressive/yes/

Адрес сайта (домена) fairchance.games

Дизайн см. здесь https://xd.adobe.com/view/1d8f489f-5dfa-4ff4-5f3c-2ea44e756583-6bbe/grid/

В ответах присылайте варианты эскизов