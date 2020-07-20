Нужен логотип для клана с названием BlackTeam8 BT8 надпись Белаю фон Черный
Сделать лого для сайта игровой тематики (есть готовый дизайн)
Всех приветствую. Нужно сделать простой логотип для сайта (будет использоваться только для
веба) такого вида: иконка (что бы использовать как фавикон) + текстовая
версия (из стандартного шрифта), примеры https://leonardo.osnova.io/7e799710-5643-1273-f20b-601bc1e0b481/-/resize/800/-/progressive/yes/
Адрес сайта (домена) fairchance.games
Дизайн см. здесь https://xd.adobe.com/view/1d8f489f-5dfa-4ff4-5f3c-2ea44e756583-6bbe/grid/
В ответах присылайте варианты эскизов
Заявки фрилансеров
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