TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, ...
Логотип
Создать простой лаконичный логотип, для дальнейшей работы и его использования
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, необходимо разработать логотип для марки женской домашней одежды из натурального шелка, вискозного шелка и милых пижам из хлопка. Название "moonlioness". Цвет черно-белый. Хотелось бы что-то легкое, минималистичное, но в то же время стильное, простое ...Завершен5 лет назад
Для барбершопа. КрасноярскЛоготипы и Знаки46 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Приветствую!!! Требуется дизайн упаковки и логотипа. Товар - брикетированный экологически чистый уголь из сибирских пород сосны и лиственницы. С материалом упаковки не ясно. Название угля 12.21 это удельная масса углерода по таблице Менделеева.Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт5 лет назад
есть ТЗ полное нужен лого для продажи напитков. Детали в телегуЗавершен5 лет назад
Требуется разработка с нуля фирменного логотипа в векторе под онлайн гипермаркет. Исполнители с портфолио в приоритете. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках постоянной основы.Завершен5 лет назад