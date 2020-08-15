Разработать логотип и стайл для онлайн и офлайн магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок1675 просмотров
#1$100

TECHNOBAR.UA

основное направление - продажа электроники и бытовой техники,  с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных.

1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, бренд материалах, короче - везде.

2.подобрать основные цвета бренд стиля, что бы не совпадали со стилем rozetka.ua, comfy.ua, foxtrot.ua, allo.ua, citrus.ua

Результат должен быть предоставлен в "кривых.

5 лет назад
INQVISITOR
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Победитель конкурса

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