Разработать логотип и стайл для онлайн и офлайн магазина

# 1 — $ 100

TECHNOBAR.UA

основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных.

1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, бренд материалах, короче - везде.

2.подобрать основные цвета бренд стиля, что бы не совпадали со стилем rozetka.ua, comfy.ua, foxtrot.ua, allo.ua, citrus.ua

Результат должен быть предоставлен в "кривых.