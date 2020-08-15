Требуется разработка с нуля фирменного логотипа в векторе под онлайн гипермаркет. Исполнители с портфолио в приоритете. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках постоянной основы.
Разработать логотип и стайл для онлайн и офлайн магазина
основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных.
1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, бренд материалах, короче - везде.
2.подобрать основные цвета бренд стиля, что бы не совпадали со стилем rozetka.ua, comfy.ua, foxtrot.ua, allo.ua, citrus.ua
Результат должен быть предоставлен в "кривых.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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