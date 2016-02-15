INQVISITOR

TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, бренд материалах, короче - везде. 2.подобрать основные цвета бренд ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
goip передает на VOIP сервер CID в формате входящего номера +38ХХХХХХХХХХ нужен правильный синтаксис для параметра CID prefix в разделе call in , что бы шлюз отсекал префикс +38 у входящего номера. либо нужна подсказка ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $40
Добрый день! необходимо разработать логотип для мэйкап студии и школы макияжа. стиль желательно утонченный, минимал. можно использовать аббревиатуру MUA (make-up artist) можно использовать для лого драгоценный камень / губы / сердце лого может быть в виде помадки (или ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
8 лет назад
Интересная задача с подробным описанием, оплата мгновенная, диалог конструктивный, по делу. Буду рад продолжить сотрудничество! Спасибо, и успехов Вам в Вашем деле!
Ответный отзыв
Спасибо за результат! :)