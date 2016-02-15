INQVISITOR

Александр INQVISITOR

 
40 летУкраина/Черкассы
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать логотип и стайл для онлайн и офлайн магазина

    $100

    TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники,  с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, бренд материалах, короче - везде. 2.подобрать основные цвета бренд ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо настроить один параметр у GSM-шлюза GoIP

    goip передает на VOIP сервер CID в формате входящего номера +38ХХХХХХХХХХ нужен правильный синтаксис для параметра CID prefix в разделе call in , что бы шлюз отсекал префикс +38 у входящего номера. либо нужна подсказка ...

    VoIP
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип арт-визажиста

    $40

    Добрый день! необходимо разработать логотип для мэйкап студии и школы макияжа. стиль желательно утонченный, минимал. можно использовать аббревиатуру MUA  (make-up artist) можно использовать для лого драгоценный камень / губы / сердце лого может быть в виде помадки (или ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtAnd
Артём 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Логотип арт-визажиста
Интересная задача с подробным описанием, оплата мгновенная, диалог конструктивный, по делу. Буду рад продолжить сотрудничество! Спасибо, и успехов Вам в Вашем деле!
Спасибо за результат! :)
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