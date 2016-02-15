INQVISITOR

TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, бренд материалах, короче - везде. 2.подобрать основные цвета бренд ...