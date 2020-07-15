Нужно сделать логотип для сайта kupi-stanok.ru

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки1696 просмотров
#1$28
#2$7
#3$7

Для сайта делается новый дизайн, нужно сделать новый логотип в тему нового дизайна, использовать старый  логотип не обязательно. Можно придумать что то свое.

От участников по 3-5 вариантов.

1 место 2000 рублей

2 и 3 место по 500 рублей

Картинку дизайна прикрепил

5 лет назад
YrikkirY
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