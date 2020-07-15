Привет! Нужен лого для линии спорт товаров для девушек - примеры прикрепила в файле ниже. Лого нужно цветное для сайта и ч/б для нанесения на продукцию.
Нужно сделать логотип для сайта kupi-stanok.ru
Для сайта делается новый дизайн, нужно сделать новый логотип в тему нового дизайна, использовать старый логотип не обязательно. Можно придумать что то свое.
От участников по 3-5 вариантов.
1 место 2000 рублей
2 и 3 место по 500 рублей
Картинку дизайна прикрепил
Заявки фрилансеров
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