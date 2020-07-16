Лого: толще шрифт

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Завершен9 заявок304 просмотра

На http://mos-radius.ru/ есть лого: http://mos-radius.ru/wp-content/themes/matheson/img/logo.svg

Нужно надпись "бюро частных экскурсий" сделать чуть толще, чтобы логотип чётко читался и смотрелся на сайте. Пришлю исходник eps.

На выходе нужен .svg, как в задаче.

WordPress
5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
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год назад

Выбранный исполнитель

steasun
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5 лет назад
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1 день
Геннадий сделал, что нужно. Надеюсь, поработаем дальше.
Все отлично, рекомендую

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