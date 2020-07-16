Всем добрый день. Требуется обновить логотип для интернет-магазина товаров для фермерства и садоводства живаяусадьба.рф, а также макет визиток с контактными данными для рекламы магазина. Адреса сайта: usadbalive.ru или живаяусадьба.рф. Предлагайте варианты с ...
Лого: толще шрифт
На http://mos-radius.ru/ есть лого: http://mos-radius.ru/wp-content/themes/matheson/img/logo.svg
Нужно надпись "бюро частных экскурсий" сделать чуть толще, чтобы логотип чётко читался и смотрелся на сайте. Пришлю исходник eps.
На выходе нужен .svg, как в задаче.
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