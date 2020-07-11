Логотип и фирменный стиль интернет-магазина

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Закрыт37 заявок785 просмотров

Задача:

1)     Создать оригинальный логотип и фирменный стиль для интернет-магазина охоты, рыбалки,

туризма и активного отдыха. Максимально передать идею бренда, эмоциональное

сообщение, используя релевантные визуальные сигналы и элементы описанные далее.

 

2)     Доработкадизайна шаблона интернет-магазина и создание макета. Есть шаблон сайта WooCommerce. Нужно доработать дизайн так, чтобы онсоответствовал фирменному стилю. (Ссылка на шаблон). В шаблоне можно изменять большинство элементов. Странички однотипны, и работа над каждой отдельно не требуется. 

Более подробное описание в прикрепленном PDF.

WooCommerce
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