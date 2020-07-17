Логотип шашлычной

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Завершен45 заявок632 просмотра

Необходимо сделать логотип шашлычной!

Пока работаем только на вынос, появилось желание заняться доставкой (яндекс еда) + сделать сайт. Для этого необходим логотип. 

5 лет назад
humbooo
Егор 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Maria20_09
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Необходимо было сделать логотип шашлычной. Мария предложила ГЕНИАЛЬНЕЙШУЮ идею! Логотип 10 на 10, исполнителя рекомендую однозначно! Сроки нереально быстрые, постоянно на контакте, все супер! <3
Понравилось работать с данным заказчиком. Четко поставил задачу и желаемый результат. Взаимопонимание достигнуто на все 100%. По оплате также никаких нареканий - все вовремя, без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!!)

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