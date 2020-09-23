Логотип компании

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Завершен42 заявки993 просмотра

Необходимо разработать логотип компании по остеклению. 

5 лет назад
nastya760
38 лет
8 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

KseniaKa9
Ксения 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$9
4 дня
Escrow
Все выполнено качественно и в срок!
Отличный заказчик. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

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5 лет назад
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Сергей
 
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Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
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Логотипы и Знаки
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KseniaKa9
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Александр
 
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Алена
 
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7 дней назад
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