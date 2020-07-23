Логотип должен быть в стиле минимализм
Сделать апдейт логотипа
Нужно переделать старый логотип свадебного салона в более современный формат.
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