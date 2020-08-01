Персональный логотип с уникальным дизайном

﻿Меня зовут Артем . Я занимаюсь графическим дизайном я рисую персональный логотип с уникальным дизайном. Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер. Еще люблю рисовать в дудл стиле вы можете увидеть это в моем Instagram.

Вы можете посмотреть мои работы по сылке : https://sites.google.com/view/babyman-art/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Instagram : https://www.instagram.com/babyman_art/?hl=ru