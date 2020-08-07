Логотип для бьюти-студии

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен48 заявок2122 просмотра
#1$40

Необходимо разработать логотип для бьюти-студии "Студия Алены Павловой".

Логотип должен быть в максимально лаконичном стиле, без рисунков, картинок, и вензелей, максимум обыграть буквы А и П (необходим русский и латинский вариант).

Предпочтительны пастельные цвета. Нежно-розовый, пудровый, бежевый.

Если Вы считаете, что можете предложить хороший логотип, не совсем соответствующий вышеперечисленным требованиям по цвету и лаконичному стилю - дерзайте, мы обязательно рассмотрим все варианты.

5 лет назад
boris_kostyrko
Борис 
47 лет
6 лет в сервисе
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2 года назад

Победитель конкурса

Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
#1
Спасибо Артему, получился классный логотип!
Задача была сформулирована максимально точно. Желаю всем таких заказчиков!

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