Логотип для портативного тренажера для фитнеса

Нужен логотип в виде буквы W, которая при этом будет похожа на морду быка с рогами (примерно, как на рисунке). При этом без перебора в сторону лица быка. То есть это в первую очередь буква W, а потом уже морда. Больше ничего не нужно. Только один элемент. Стиль желательно строгий, хотя интересны и другие варианты.

Цвет - черный или синий или красный