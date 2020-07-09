Логотип для портативного тренажера для фитнеса

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт34 заявки638 просмотров

Нужен логотип в виде буквы W, которая при этом будет похожа на морду быка с рогами (примерно, как на рисунке). При этом без перебора в сторону лица быка. То есть это в первую очередь буква W, а потом уже морда. Больше ничего не нужно. Только один элемент.  Стиль желательно строгий, хотя интересны и другие варианты.

Цвет - черный или синий или красный

5 лет назад
guest_15943168112637
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Аймир
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
5 лет назад
Данил
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Ксения
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад
Константин
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
70 отзывов
5 лет назад
Максим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Амандык
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Кира
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
19 минут назад
629 отзывов
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Артур
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
97 отзывов(-1)
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для Сети сервисов для Кузовного ремонта

    $50

    Добрый день, нам необходим Логотип или прописано красивым Шрифтом название.  Мы открываем сеть мастерских по Кузовному ремонту название КУТУЗОВВ KUTUZOVV слоган "Если кузов - тебе в КУТУЗОВВ"  (не обязательно его включать в логотип) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо разработать логотип, фоновое заполнение и визитку

    $15

    Необходимо разработать логотип, некое фоновое заполнение (background), а так же визитку, для it-проекта. Подробнее в переписке.. При качественном выполнении возможно сотрудничество..

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип

    Нужен логотип для сайта HyipLab, дизайн сайта уже готов, проект находится на этапе верстки. Многие стремяться сделать серьезные и крутые логотипы. Мне нужен фан, стиль, необыкновенность. Т.к. 90% лого похожи между собой и могут ...

    Node.js
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужно разработать логотип для девушки-врача которая представляет медицинские услуги по подологии (лечение ног) Врача зовут Елена Доброская ( имя и фамилию желательно поместить в логотип) прикрепил фото логотипа который у нее на данный ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на тильде + лого

    Ничего сложного.  Простенький сайтик на тильде, состоящий из 6-7 блоков. По-сути лендинг. Нужен симпатичный дизайн. Логотип также нужен просто симпатичный, желательно хорошо запоминающийся. Ничего экстраординарного.  Делается это все для студенческого нон-профит проекта ...

    Tilda
    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад