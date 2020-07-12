Создать Логотип Интернет-магазина русских сувениров

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Завершен16 заявок315 просмотров

Требуется создать логотип интернет магазина Русских сувениров, матрешек ориентированный на западного потребителя.  

5 лет назад
Mergats
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
$41
4 дня
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
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