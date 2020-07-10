Логотип для сайта по разработке ПО

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Завершен24 заявки609 просмотров

Создается сайт "Dataford software", где будут размещены мои авторские программы для малого и среднего бизнеса, возможно, совершенно различной направленности. Для него требуется логотип (png) и набор иконок (png, bmp, ico) стандартных размеров (16/32/62/128/256). 

Основное требование - уникальность и простота.

5 лет назад
dataford
Максим 
49 лет
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
19 минут назад
5 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Считаю большой удачей, что мой первый заказ на Weblancer оказался в руках такого профессионала, как Виктор. В кратчайшие сроки был предоставлен набор лого из 5 прототипов, выбранный вариант был доведен до заявленной планки и даже чуть больше. Быстро, качественно. И доброжелательно, что немаловажно для таких новичков, как я в статусе заказчика. Рекомендую!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества с Максимом! Благодарю за интересный проект и удачи в работе!

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