Логотип для сайта по разработке ПО

Считаю большой удачей, что мой первый заказ на Weblancer оказался в руках такого профессионала, как Виктор. В кратчайшие сроки был предоставлен набор лого из 5 прототипов, выбранный вариант был доведен до заявленной планки и даже чуть больше. Быстро, качественно. И доброжелательно, что немаловажно для таких новичков, как я в статусе заказчика. Рекомендую!