Необходимо разработать логотип компании "Автопричал". Компания предлагает услугу: стоянка для грузовых автомобилей. Примеры сайтов: https://www.dornet.ru/ http://xn--80aeacetikgfslhdyir0a4tf.xn--p1ai/ https://stoyanka-gruzovaya.ru/ Значок, рядом расположено название компании Автопричал. Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт. ...
Оформление для канала на ютубе
Добрый вечер!
Канал называется The Roflers
Логотип можно обыграть с первыми 2 буквами каждого слова. Лого должно так же подходить и для инстаграма.
Идея канала:
Развлекательные шоу (Юмор, Любовь, Челленджи, Интервью)
При отклике указывайте цену, сроки и примеры работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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