Оформление для канала на ютубе

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Завершен19 заявок858 просмотров

Добрый вечер!

Канал называется The Roflers

Логотип можно обыграть с первыми 2 буквами каждого слова. Лого должно так же подходить и для инстаграма.

Идея канала:

Развлекательные шоу (Юмор, Любовь, Челленджи, Интервью)

При отклике указывайте цену, сроки и примеры работ.

5 лет назад
Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Очень терпеливый и хороший специалист, рекомендую.
Всем советую грамотный заказчик, чёткое ТЗ быстрая проверка, оплата плюс хороший отзыв ++++++++

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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FortDreams
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Логотипы и Знаки
Михаил
 
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11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
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