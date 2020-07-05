Предложить вариант логотипа для сайта

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Закрыт36 заявок1210 просмотров
#1$10

Для нового интернет магазина по продаже аксессуаров (одежды и питания) для животных нужен логотип.

ссылка на магазин: http://lifepet.ru/

Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или любой предложенный вами вариант, который стилистически вписывается в текущий дизайн. В логотипе должна быть надпись названия LifePet - товары для животных.

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