Заменить логотип и название бренда на двух фотографиях используя фотошоп, чтобы не было видно что это фотошоп :) Файл с лого который нужно вставить скину исполнителю (есть в формате psd, jpeg, png)
Освежить текущий логотип
Добрый
Имеется сайт который буквально недавно приобрёл новый вид https://canvyy.com/
Нуждаюсь в ре-дизайне логотипа ну или в его ре-стайлинге.
По срокам крайне важно сегодня. Я буду на связи до потери пульса :)
По сути логотип будет идти на сайт и виде иконок на форумы/дискорд. Т.е вот так (https://prnt.sc/tb843t) Это сейчас так выглядет в дискорде.
Нужен будет логотип, favicon, иконка на форумы/дискорд.
С ув,
Виктор
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