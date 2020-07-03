Освежить текущий логотип

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Закрыт24 заявки648 просмотров

Добрый

Имеется сайт который буквально недавно приобрёл новый вид https://canvyy.com/

Нуждаюсь в ре-дизайне логотипа ну или в его ре-стайлинге.

По срокам крайне важно сегодня. Я буду на связи до потери пульса :)

По сути логотип будет идти на сайт и виде иконок на форумы/дискорд. Т.е вот так (https://prnt.sc/tb843t) Это сейчас так выглядет в дискорде.

Нужен будет логотип, favicon, иконка на форумы/дискорд.

С ув,

Виктор

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