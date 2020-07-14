Логотип для магазина насосов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок910 просмотров
#1$10

Добрый день, нужно сделать дизайн логотип для магазина насосов

Ссылка https://обустройхаус.рф/

Название: ОбустройХаус.рф

Цвета: #27559a и #ffae00

В магазине будет насосное оборудование (вот это http://prostoi-remont36.ru/product-category/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/ )

В логотип надо иконку и название, формат SVG

5 лет назад
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

Ar2871
Артем 
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5 лет назад
#1
Все отлично, спасибо за работу!
Спасибо, рекомендую!

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Ar2871
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#1
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