Разработать логотип

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Закрыт38 заявок437 просмотров

Необходимо разработать логотип компании которая занимается производством торгового оборудования и офисной мебели. Также нужен слоган компании

5 лет назад
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