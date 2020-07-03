2 знака (иконки)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок561 просмотр

Это пробное задание. Если хорошо справитесь, дальше будет больше подобной работы. Необходимо создать 2 знака (иконки), которые в дальнейшем могут быть использованы как элемент лого.  Я дам вам на выбор несколько тем, вы выберете любые 2 и создадите по знаку на каждую. Текст не нужен. Нужен чистый, плоский, минималистичный дизайн. По запросу клиента результаты нельзя будет показывать в портфолио и другим клиентам. Пожалуйста начните свою заявку со слов "без портфолио" и приложите примеры лого, созданных вами ранее.

Спасибо

5 лет назад
webbseller
Игорь 
43 года
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранные исполнители

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$1
1 день
Алена прекрасно справилась с задачей! Она превзошла мои ожидания. Великолепная работа, отличный выбор вариантов, вкусная подача результатов и приятная коммуникация. Одним словом – профессионал. Мои наилучшие рекомендации. Спасибо!
Мне понравилась работа с Игорем. Задача ставиться четко и понято. Всегда на связи. Своевременная оплата, приятное и уважительное общение. Спасибо за работу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Михаил предоставил очень качественные опции знаков. Он сделал больше, чем я просил. Инициативный и внимательный к деталям дизайнер. С ним легко и приятно не только работать, но и общаться. Мои наилучшие рекомендации. Спасибо!
Очень доволен сотрудничеством! Прекрасно сформировано ТЗ. Оплата моментально! Приятный в общении человек! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Николай
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Денис
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Ол
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Яна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
Вероника
 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
16 дней назад
9 отзывов
5 лет назад
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Редизайн логотипа

    Veronika Žuvić — дизайнер логотипов из Хорватии, специализирующаяся на геральдике. Я обращался к ней напрямую в целях выкупа лицензии на ее логотип, но, к сожалению, ответа так и не получил.  Я не хочу нарушать ничьи права, ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип (векторный)

    Необходимо создать, придумать, логотип для интернет-магазина занимающейся продажей b2b, продукция для ресторанного бизнеса HORECA (можете загуглить что туда входит)  Компания Называется Somonmart, нужен современный логотип, все цвета фреш, примеры работ  https://cdn.dribbble.com/users/45617/screenshots/7867139/media/b61183f8a0b2869a9258b5599b56cb50.png https://cdn.dribbble.com/users/230124/screenshots/7944624/media/843af061b78f69ba90b79d2097dcb591.jpg ...

    Логотипы и Знаки42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка векторного логотипа

    Разработать логотип криптообменника. Название: Powercash или Power Cash или PowerCash Логотип выполнить в стиле Cartoon В одну строку на белом фоне (прозрачный) Качество рисунка и шрифта - очень высокое, в идеале ...

    Логотипы и Знаки57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Типография Вовремя

    Добрый день.Нужен логотип для современной типографии. Типография принимает заявки офлайн и онлайн на сайте.        НАШ Сайт: типография-вовремя.рф

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип для рекламного агентства TARGETORIUS

    Привет, создаем рекламное агентство в сфере интернет рекламы (реклама в гугле, фейсбуке), нужно разработать логотип, название агентства TARGETORIUS, в основном будет использовать в социальных сетях - инстаграм, фейсбук, вконтакте, на сайте. Для социальных сетей сделайте размер 1080х1080 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Брендирование авто

    Для Интернет-провайдера нужен макет бронирования авто.По бокам: 1.Логотип. 2. Слова: «Інтернет», «Телебачення», «Охорона».3. Какие-то полосы из цветов логотипа.Сзади:1. Логотип.2. Реквизиты: «0931702191», «eurolink.ua».Капот:1. Логотип. Размеры авто вышлю исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип и цветовую концепция для небольшого интернет магазина электрик

    Создаем интернет магазин на битрикс.  Необходимо придумать логотип, цветовое решение и концепцию. Магазин светильников и электрики. Заказчики b2b. Не частные лицо. Строго и со вкусом.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип юридической компании

    Необходимо разработать логотип новой юридической компании. Название компании Legist Expert ( Легист Эксперт ) Современный логотип, для размещения на сайте, визитке и т.д. На выходе должен быть векторный логотип. Будет проверяться ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад