Это пробное задание. Если хорошо справитесь, дальше будет больше подобной работы. Необходимо создать 2 знака (иконки), которые в дальнейшем могут быть использованы как элемент лого. Я дам вам на выбор несколько тем, вы выберете любые 2 и создадите по знаку на каждую. Текст не нужен. Нужен чистый, плоский, минималистичный дизайн. По запросу клиента результаты нельзя будет показывать в портфолио и другим клиентам. Пожалуйста начните свою заявку со слов "без портфолио" и приложите примеры лого, созданных вами ранее.

Спасибо