Veronika Žuvić — дизайнер логотипов из Хорватии, специализирующаяся на геральдике. Я обращался к ней напрямую в целях выкупа лицензии на ее логотип, но, к сожалению, ответа так и не получил. Я не хочу нарушать ничьи права, ...
Разработка векторного логотипа
Разработать логотип криптообменника.
Название: Powercash или Power Cash или PowerCash
Логотип выполнить в стиле Cartoon
В одну строку на белом фоне (прозрачный)
Качество рисунка и шрифта - очень высокое, в идеале шрифт разработать с нуля, если у вас соответствующая специализация.
Предоставить исходники в векторе
Сроки - очень срочно
Прикрепляйте пожалуйста примеры выполненных лого к заявке
PS. Привел в кач-ве примера понравившиеся логотипы одного из туташних фрилансеров. Вот такого кач-ва должна быть работа. На меньшее не согласны ))
Заявки фрилансеров
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