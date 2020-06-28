Разработка векторного логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт57 заявок1039 просмотров

Разработать логотип криптообменника.

Название: Powercash или Power Cash или PowerCash

Логотип выполнить в стиле Cartoon

В одну строку на белом фоне (прозрачный)

Качество рисунка и шрифта - очень высокое, в идеале шрифт разработать с нуля, если у вас соответствующая специализация.

Предоставить исходники в векторе

Сроки - очень срочно

Прикрепляйте пожалуйста примеры выполненных лого к заявке

PS. Привел в кач-ве примера понравившиеся логотипы одного из туташних фрилансеров. Вот такого кач-ва должна быть работа. На меньшее не согласны ))

5 лет назад
sbonds
Павел 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Томирис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ариана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Расим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Довран
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Орхан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юзер
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
79 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
5 лет назад
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
5 лет назад
Леонард
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
500 отзывов
5 лет назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
629 отзывов
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Алексей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Инна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Артур
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
97 отзывов(-1)
5 лет назад
Даниил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Тимофей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Пётр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Олег
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
455 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Наташа
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Савелий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Алекс
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
5 лет назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
78 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Кристина
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Мария
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад