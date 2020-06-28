Разработка векторного логотипа

Veronika Žuvić — дизайнер логотипов из Хорватии, специализирующаяся на геральдике. Я обращался к ней напрямую в целях выкупа лицензии на ее логотип, но, к сожалению, ответа так и не получил. Я не хочу нарушать ничьи права, ...