Тема: тематика дела основана на передаче людям практик по саморазвитию. Это видео на авторских страницах в соц сетях и различный контент. Визуальная составляющая: Взять за основу приложенный рисунок СНЕЖНОГО ...
Сделать логотип и фото для соцсетей в правильном формате
Название russian4beginner
Заявки фрилансеров
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