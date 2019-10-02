miralima

Ольга Данькова miralima

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения в коде на сайте
Ольга хорошо объяснила задачу и оплатила в срок. Всё прошло быстро. Связь 24/7 в скайпе. Всем рекомендую!
Хороший специалист, быстро сработались. Всем довольны, очень рекомендую! Внимательный и исполнительный.
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Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разместить gdpr на сайте
Четко поставленное техзадание, оперативная ответы на вопросы и проверка работы. С оплатой никаких проблем. Доволен сотрудничеством!
Илья выполнил задание быстро и даже лучше, чем требовалось. Остались полностью довольны, рекомендуем.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Перенести сайт на сервер и ускорить
Очень рад сотрудничеству. Ольга - очень приятный заказчик и платит вовремя!
Работа выполнена на отлично! Отдельное спасибо за срочность) рекомендую
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