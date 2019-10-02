Нужно сделать перебивку на несколько секунд и чуть длиннее заставку
- Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно придумать обложку для YouTube и логотипЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Нужно убрать узкую роль пользователя 'учитель' в более широкую 'специалисты'. Сейчас они разделены, но меню ввода анкетных данных у них одно. Т.е. по сути просто роль учителя нужно внести в список категорий специалистов. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать urlВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Название russian4beginnerЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт5 лет назад
Не запоминает почту пользователей на сайте, нужно поправить. Еще нужно сделать правильно регистрацию через FB. Php, самописныйВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Внести изменения в код (открыть доступ к контактам пользователей + нанести маску на номер телефона, а именно скрыть цифры), без потери функции оплаты услуги. Верстка не нужна.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разместить gdpr на сайте с кнопкой и ссылкой на политикуHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
В кабинете профиля не появляется фото аватара, вместо вылазит ошибка g2bdfalse profskill.comВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добавить gdpr на сайт c ссылкой на политикуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно срочно перенести сайт на сервер и ускоритьСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Настроить персонализированную почту компании на отправку писем через GMAIL и хостингСистемное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой без потери данных и трафика, php, java + сделать правильные настройки и ssl сертификат на год. Хостинг уже выбран. Интересуют сроки выполнения.Системное администрирование11 заявокЗакрыт6 лет назад