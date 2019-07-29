Перенос сайта с одного хостинга на другой с настройкой ssl сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок310 просмотров

Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой без потери данных и трафика, php, java + сделать правильные настройки и ssl сертификат на год. Хостинг уже выбран. Интересуют сроки выполнения.

JavaPHP
6 лет назад
miralima
35 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров