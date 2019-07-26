Отключить и перенести домены

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Добрый день, необходимо отключить 1 домен. Подключить к хостингу 2 домен, сделать копию данных, после чего отключить этот домен и привязать новый. Более детально расскажу в личной переписке. 

6 лет назад
guest_15643862730009
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров