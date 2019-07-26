Необходимо настроить графический интерфейс LXDE на базе debian(raspbian) на raspberrypi и превратить его грубо-говоря в киоск. При необходимости можно изменить систему графического интерфейса с LXDE на любую другую, главное, чтобы она была легкой и не ...
Отключить и перенести домены
Добрый день, необходимо отключить 1 домен. Подключить к хостингу 2 домен, сделать копию данных, после чего отключить этот домен и привязать новый. Более детально расскажу в личной переписке.
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