ZennoPoster – исправить проблему с подключением к прокси

Привет. Есть готовый проект в zennoposter по регистрации на сайте соц. сети , купил прокси тип:socks5 в сервиса tipaproxy, следую по инструкции от автора который сделал этот проект в zennoposter по регистрации. Но на первом же этапе возникает проблема с подключением прокси, соответственно программа его(прокси) не использует, а ведет с моего пк(ip). Вот такая проблема. Кто может помочь разобраться и решить проблему?

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Спасибо!