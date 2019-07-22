ZennoPoster – исправить проблему с подключением к прокси

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  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка152 просмотра

Привет. Есть готовый проект в zennoposter по регистрации на сайте соц. сети , купил прокси тип:socks5 в сервиса tipaproxy, следую по инструкции от автора который сделал этот проект в zennoposter по регистрации. Но на первом же этапе возникает проблема с подключением прокси, соответственно программа его(прокси) не использует, а ведет с моего пк(ip). Вот такая проблема. Кто может помочь разобраться и решить проблему? 

Пишите пожалуйста сразу в сообщении цену за вашу работу. 

Спасибо!

6 лет назад
frem0n
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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