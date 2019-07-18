Настроить емейл рассылку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Есть два сервиса https://zapier.com и TimeDigital CRM. Нужно чтобы средствами этих 2 сервисов настроить рассылку так, чтобы частоту отправки и время отправки писем выбирал сам пользователь. Необходимо позвонить мне по skype и научить,показать что как делать. 

6 лет назад
Aslanukov
Мурат 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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