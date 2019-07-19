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Настройка 2 IP адресов на одном линке и маршрутизации
Добрый день.
Есть необходимость в настройке на одном линке двух IP адресов
Через данный линк через VirtualLAN происходит выход виртуальных машин в интернет. Надо чтобы одна из машин имела отдельный IP адрес, данная машина построена на базе Linux, остальные на базе Windows. Корневая машина на базе Windows Server 2008
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