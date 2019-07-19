Настройка 2 IP адресов на одном линке и маршрутизации

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  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки191 просмотр

Добрый день.

Есть необходимость в настройке на одном линке двух IP адресов

Через данный линк через VirtualLAN происходит выход виртуальных машин в интернет. Надо чтобы одна из машин имела отдельный IP адрес, данная машина построена на базе Linux, остальные на базе Windows. Корневая машина на базе Windows Server 2008

Linux
6 лет назад
romariosys
Роман 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$45
1 день
Рекомендую Виталия как профессионала своего дела. Все сделал максимально быстро и очень подробно все объяснил. Несколько опасался за безопасность, поскольку на сервере крутятся критические данные. Но как оказалось зря. Виталий все сделал максимально прозрачно. На серверах крутятся сервисы онлайн, их пришлось приостанавливать на время выполнения работ. Клиенты заметили когда работы были завершены.
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.

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vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад