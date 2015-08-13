vilix

Виталий Яковлев vilix

 
39 летРоссия/Тольятти
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
White hat

Администрирование ОС Linux, MS Windows.

Администрирование СУБД Oracle, MySQL, PostgreSQL.

Сетевое администрирование.

Информационная безопасность.

Виртуализация и облачные вычисления.

Сети хранения и хранилища данных.

Хостинг.

Мини-ЦОД предприятий и банков.

Программирование C, Delphi.

Обучение.

Управление проектами.

MySQLOraclePostgreSQLDelphiLinux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Развернуть сайт на VPS
Очень быстро и без проблем настроил сервер, в полном соотвествии с ТЗ
Толковый заказчик, приятно работать, стопроцентная оплата.
Ответный отзыв
romariosys
Роман 
48 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Восстановить работоспособность MySQL, заново установить
Все отлично. Заключил договор на долгосрочной основе.
С Романом работаю уже не первый раз. Грамотный ИТ специалист. С ним легко и комфортно работать. Как всегда полная и своевременная оплата.
Ответный отзыв
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$28
10 баллов
4 года назад
Установить тг бота на Digital ocean
Спасибо за проделанную работу, остался доволен! Виталий не только выполнил основную работу, но и дал пояснения по интересующим вопросам. Буду обращаться ещё.
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
Ответный отзыв
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
4 года назад
Настроить VPN
Все сделано быстро и в срок. Результат полностью устроил. Рекомендую. Все превосходно.
Хороший заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
Ответный отзыв
romariosys
Роман 
48 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Настройка 2 IP адресов на одном линке и маршрутизации
Рекомендую Виталия как профессионала своего дела. Все сделал максимально быстро и очень подробно все объяснил. Несколько опасался за безопасность, поскольку на сервере крутятся критические данные. Но как оказалось зря. Виталий все сделал максимально прозрачно. На серверах крутятся сервисы онлайн, их пришлось приостанавливать на время выполнения работ. Клиенты заметили когда работы были завершены.
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
Ответный отзыв
Системное администрирование
11 отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга