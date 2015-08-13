Рекомендую Виталия как профессионала своего дела. Все сделал максимально быстро и очень подробно все объяснил. Несколько опасался за безопасность, поскольку на сервере крутятся критические данные. Но как оказалось зря. Виталий все сделал максимально прозрачно. На серверах крутятся сервисы онлайн, их пришлось приостанавливать на время выполнения работ. Клиенты заметили когда работы были завершены.