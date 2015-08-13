White hat
Администрирование ОС Linux, MS Windows.
Администрирование СУБД Oracle, MySQL, PostgreSQL.
Сетевое администрирование.
Информационная безопасность.
Виртуализация и облачные вычисления.
Сети хранения и хранилища данных.
Хостинг.
Мини-ЦОД предприятий и банков.
Программирование C, Delphi.
Обучение.
Управление проектами.
Действие аккаунта приостановлено!
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$30
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Очень быстро и без проблем настроил сервер, в полном соотвествии с ТЗ
Ответный отзыв
Толковый заказчик, приятно работать, стопроцентная оплата.
$50
10 баллов
4 года назад
Все отлично. Заключил договор на долгосрочной основе.
Ответный отзыв
С Романом работаю уже не первый раз. Грамотный ИТ специалист. С ним легко и комфортно работать. Как всегда полная и своевременная оплата.
$28
10 баллов
4 года назад
Спасибо за проделанную работу, остался доволен! Виталий не только выполнил основную работу, но и дал пояснения по интересующим вопросам. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
$30
10 баллов
4 года назад
Все сделано быстро и в срок. Результат полностью устроил. Рекомендую. Все превосходно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
$45
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Виталия как профессионала своего дела. Все сделал максимально быстро и очень подробно все объяснил. Несколько опасался за безопасность, поскольку на сервере крутятся критические данные. Но как оказалось зря. Виталий все сделал максимально прозрачно. На серверах крутятся сервисы онлайн, их пришлось приостанавливать на время выполнения работ. Клиенты заметили когда работы были завершены.
Ответный отзыв
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.
Системное администрирование
11 отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга