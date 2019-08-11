Установить тг бота на Digital ocean

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Завершен3 заявки261 просмотр

Есть бот, написанный на python.

Есть дроплет на Digital ocean, ubuntu (сейчас используется для сервиса outline)/

Необходимо перенести бота и запустить его на существующий дроплет DO

PythonUbuntu
6 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$28
1 день
Спасибо за проделанную работу, остался доволен! Виталий не только выполнил основную работу, но и дал пояснения по интересующим вопросам. Буду обращаться ещё.
Толковый заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.

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vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад