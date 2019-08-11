Нужно зарегистрироваться на сайте алибаба и подключить платежную систему. Сам пытался - не разобрался
Установить тг бота на Digital ocean
Есть бот, написанный на python.
Есть дроплет на Digital ocean, ubuntu (сейчас используется для сервиса outline)/
Необходимо перенести бота и запустить его на существующий дроплет DO
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