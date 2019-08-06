Тыркнул в панели установить модуль. Появился процесс "устанавливаю и перегружаю панель". И... всё. :) Перезагрузка сервера не помогает. Сайты / сервер работает. ispmgr.log непрерывно растет. Прикрепил повторяющийся кусок лога.
Интеграция с Plesk + WHMCS + Proxmox
Привет
Нам нужен специалист, который может сделать интеграцию Plesk + WHMCS + Proxmox для моей компании,
Вы должны показать мне, как это сделать на экране, я хочу узнать, как это сделать.
цель состоит в том, чтобы продавать серверы VPS с выделенного сервера
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