Интеграция с Plesk + WHMCS + Proxmox

Привет

Нам нужен специалист, который может сделать интеграцию Plesk + WHMCS + Proxmox для моей компании,

Вы должны показать мне, как это сделать на экране, я хочу узнать, как это сделать.

цель состоит в том, чтобы продавать серверы VPS с выделенного сервера