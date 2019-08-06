Интеграция с Plesk + WHMCS + Proxmox

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка286 просмотров

Привет

Нам нужен специалист, который может сделать интеграцию Plesk + WHMCS + Proxmox для моей компании,

Вы должны показать мне, как это сделать на экране, я хочу узнать, как это сделать.

цель состоит в том, чтобы продавать серверы VPS с выделенного сервера

6 лет назад
alexfili
Фили 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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