Разработка STUN сервера

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  2. Системное администрирование
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Требуется разработать STUN/TURN сервер  для peer to peer передачи файла в обход NAT на основе проекта Coturn

https://github.com/coturn/coturn

Разработка требуется с открытым исходным кодом 

Подробнее в прикрепленном файле 

Управляющий сервер (S) 

Выдает клиентам ID и соединяет из P2P, минуя NAT

Размер оплаты обсуждается 

6 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров