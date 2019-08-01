Raspberry pi миграция на новую Raspbian

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Закрыт1 заявка259 просмотров

Raspberry Pi мигрировать на новую raspbian (debian baxter) , старый использовал скрипты sysvinit, новый использует systemd. Переписать скрипты sysvinit на systemd и встроить их в те же места, что бы система в целом работала так же. 

Более подробное описание тут https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=246821

Debian
6 лет назад
aressto
Роман 
41 год
19 лет в сервисе
Был
год назад

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