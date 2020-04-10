Добрый день. Ищем администратора сайта на Webasyst. Наша версия устарела и ее необходимо обновить и внести изменения на сайте. Также нужна адаптация сайта под андроид (чтобы он автоматически уменьшался под формат ...
Установка ffmpeg-php
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день,Необходимо настроить и открыть вторую витрину (cs-cart ultimate)Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Centos 5.6 еще одна проблемка, что ядро не поддерживает iptablesСистемное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Ув. коллеги после попытки установить Гит на рабочий сервер где стоял ISPManager теперь все сайты не доступны также не доступен панель по адресу IP:1500 Необходима исправить.Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем доброго дня! Есть VPS сервер на 2 ядра 3.8 Ггц, 2 GB Ram с установленной Ubuntu 18, PHP 7.3 и VestaCP На нем крутится всего один сайт на Битриксе и необходимо отключить ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Задача Необходимо перевести сайт на защищенную версию протокола https. Сайт на DLE. Сертификат обычный, Domain Validation. Подробное ТЗ могу выслать для оценки стоимости. Обязательные требования Переход ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! В новый офис пришли 400 ПК, планируем установить на них debian 10, все пк с идентичной конфигурацией кроме ssd (объемы 128/256/512gb). Планируется установить и настроить ОС на одной системе, а ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно настроить сервер, установить ISP manager ( крякнутый )Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть: - Дистрибутив на базе debian 9 (установочный), вес 1.8gb. Требуется: 1. Сделать установку на hdd с объемом 128/256/512Gb (объем фиксирован из-за того что у ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой без потери данных и трафика, php, java + сделать правильные настройки и ssl сертификат на год. Хостинг уже выбран. Интересуют сроки выполнения.Системное администрирование11 заявокЗакрыт6 лет назад