Требуется обновить корпоративный дистрибутив debian 9 до версии 10 + м

Добрый день!

Есть:

- Дистрибутив на базе debian 9 (установочный), вес 1.8gb.

Требуется:

1. Сделать установку на hdd с объемом 128/256/512Gb (объем фиксирован из-за того что у нас используются ПК с ssd указанных выше объемов)

2. Обновить дистрибутив до версии 10 недавно вышедшей.

3. Поправить получение ключей с сервера впн (сервер собственный, ключи генерируются автоматически, нужна лишь их загрузка в дистрибутив в папку с конфигом openvpn после первого запуска системы)

4. Разбивка диска автоматическая, рекомендуемая debian.

5. Принудительное шифрование dmcrypt с паролем 112233

6. Добавить скрипт смены пароля dmcrypt с рабочего стола.

7. Сохранить как три образа (тут варианты от акрониса до dd).

Работы для профи на день, в последующем доп работы с доп. оплатой.