Требуется обновить корпоративный дистрибутив debian 9 до версии 10 + м

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка207 просмотров

Добрый день!

Есть:

- Дистрибутив на базе debian 9 (установочный), вес 1.8gb.

Требуется:

1. Сделать установку на hdd с объемом 128/256/512Gb (объем фиксирован из-за того что у нас используются ПК с ssd указанных выше объемов)

2. Обновить дистрибутив до версии 10 недавно вышедшей.

3. Поправить получение ключей с сервера впн (сервер собственный, ключи генерируются автоматически, нужна лишь их загрузка в дистрибутив в папку с конфигом openvpn после первого запуска системы)

4. Разбивка диска автоматическая, рекомендуемая debian.

5. Принудительное шифрование dmcrypt с паролем 112233

6. Добавить скрипт смены пароля dmcrypt с рабочего стола. 

7. Сохранить как три образа (тут варианты от акрониса до dd).

Работы для профи на день, в последующем доп работы с доп. оплатой. 

Debian
6 лет назад
aegis-sec
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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