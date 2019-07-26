Грамотная настройка сайта на Prestashop 1.7

Требуется настройка сайта на Prestashop 1.7. Сайт существует и хостинг тем более. Был раньше на 1.6.

Требуется настройка стран, доставка будет через сдэк, возможно мультимагазин, остальное при дальнейшем общении с грамотным вебмастером. Покупка необходимых модулей за нами.

Без наполнения товарами и Без стилизации. Только технические вопросы!

Нужна помощь в связи с нехваткой времени! Дети это цветы жизни!

p.s. Мошенникам просьба не писать! Уже был случай обмана на сайте fl.ru!