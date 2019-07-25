Донастроить облачный сервер debian

1. развернули сайт на drupal он работает медленновато - нужно донастроить/настроить мускл

2. нужно установить XCache для 5.6.40 (alt) версии (разработчик просил)

3. нужно создать отдельного пользователся agency11 на этом сервере . туда будет установлен сайт на вордпресс (тоже нужно создать папки /бд и дадим разрабу доступ по FTP

4. нужно два разных проекта "посадить" на разные IP

ISP менеджер есть/установлен.

Админ который настраивали сервер занят/не может нам уделять время а эти вопросы нужно решить