Донастроить облачный сервер debian

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Закрыт1 заявка146 просмотров

1. развернули сайт на drupal он работает медленновато - нужно донастроить/настроить мускл

2. нужно установить XCache для 5.6.40 (alt) версии  (разработчик просил)

3. нужно создать отдельного пользователся agency11 на этом сервере . туда будет установлен сайт на вордпресс (тоже нужно создать папки /бд и дадим разрабу доступ по FTP

4. нужно два разных проекта "посадить" на разные IP

ISP менеджер есть/установлен.

Админ который настраивали сервер занят/не может нам уделять время а эти вопросы нужно решить

DebianDrupalWordPress
6 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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