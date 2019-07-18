Необходимо выполнить интеграцию виджета (HTML + CSS + JS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Интеграция виджета с сервером моб. приложением

Требуется Middle, Senior-php разработчик

Краткое ТЗ

Необходимо выполнить интеграции внешних модулей (сайт, платежи, виджет) в одну систему. Интеграция нового виджета (HTML + CSS + JS) к существующему REST API (используется в собственном мобильном приложении).

Задача

Интеграции должны быть позволять заменить один сервис телефонии или расчетов на другой посредством написания соответствующего адаптера.

Предоставим все модули в рабочем состоянии, поддержку разработчиков модулей, подробное ТЗ.

Стэк технологий бэкенда:

apache2, php ( framework yii2), PostgreSQL

Подробности в лс или по телефону 

CSSHTMLJavaScriptPHPPostgreSQLYii
6 лет назад
ritta1988
36 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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